Разработка страниц по выкупу техники и каталога товаров

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок141 просмотр
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Всех приветствую!

Необходима разработка дизайна страницы товаров и страницы по быстрому выкупу техники и электроники в рамках уже готового проекта.

Также интересует изготовление адаптивного дизайна 2 страниц)

Полностью задание будем обсуждать лично с исполнителем)))

Хочется креативного подхода и продуманности всех элементов)

7 лет назад
Zisano
33 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$230
3 дня
Алексей один из лучших дизайнеров! -Качество выполнения на 6 из 5, - Cкорость выполнения работы - нереальная просто!!! На 6 баллов из 5!!! - Коммуникация на высоте - просто 6 из 5! Всем рекомендую как одного из лучших исполнителей!!!
Замечательный заказчик! Понятные хотелки, постоянно на связи, приятный в общении. Всем рекомендую к сотрудничеству!