Разработка страниц по выкупу техники и каталога товаров

Алексей один из лучших дизайнеров! -Качество выполнения на 6 из 5, - Cкорость выполнения работы - нереальная просто!!! На 6 баллов из 5!!! - Коммуникация на высоте - просто 6 из 5! Всем рекомендую как одного из лучших исполнителей!!!