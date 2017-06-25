Создать дизайн лендинга - фитнес-тренер

Всем привет!

Необходим сайт для тренера по фитнесу.

Это сайт конкурента, который нравится - http://star-body.com/

В целом, по структуре необходимо сделать всё также, кроме видео-фона. Вместо него слайдер на 3

слайда. Все тексты будут предоставлены.

По дизайну тоже требуется подобный стиль, но чтобы не было полного копирования. Основной цвет

будет, скорее всего, оранжевый.

От исполнителя нужно:

- ссылка на портфолио

- примерную стоимость за дизайн лендинга

- примерные сроки

- если вы сможете это дело сверстать, пожалуйста, укажите цену и сроки отдельно.

Без всех этих вещей рассматривать заявку не стану.

Спасибо за внимание, жду предложений =)