Необходимо внедрить редизайн сайта на MOD X.

Меняются стили, цветовое оформление, частично структура.

Более конкретно:

внедрение дизайна: главной (дизайн и порядок вывода блоков)

страницы раздела услуг

страницы карточки услуги

страницы отзывов

сайдбара

блога

реструктуризация: выпадающего меню

каталога (буквально несколько видов услуг должны изменить свой раздел)

сайдбара

Для страниц, макеты для которых не приложены, изменения заключаются в смене цвета и

изменении отображении контента по аналогии с другими макетами (фото, видео, текст и тп).

Для примера прилагаю макеты главной и страницы услуг, а здесь ссылка на демо (для понимания объема работ).

http://cosmed-new.iqdemo.ru/

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