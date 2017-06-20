Внедрить редизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки156 просмотров
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Необходимо внедрить редизайн сайта на MOD X.

Меняются стили, цветовое оформление, частично структура. 

Более конкретно:

внедрение дизайна:  главной (дизайн и порядок вывода блоков)

                                   страницы раздела услуг

                                   страницы карточки услуги

                                   страницы отзывов

                                   сайдбара 

                                   блога

реструктуризация:  выпадающего меню

                                каталога (буквально несколько видов услуг должны изменить свой раздел)

                                сайдбара

Для страниц, макеты для которых не приложены, изменения заключаются в смене цвета и

изменении отображении контента по аналогии с другими макетами (фото, видео, текст  и тп). 

Для примера прилагаю макеты главной и страницы услуг, а здесь ссылка на демо (для понимания объема работ). 

http://cosmed-new.iqdemo.ru/

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Дизайн сайтаРедизайн сайта
7 лет назад
iqpromo
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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