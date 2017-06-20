Разработать дизайн сайта

$50
Дизайн сайтовЗакрыт31 заявка256 просмотров
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тематика сайта: обучение плаванию детей (Детский клуб по плаванию)

Из сайтов подобной тематики приглянулся piruet-msk.ru возможно, в близкой цветовой гамме, возможно, подобрать фото-картинки по тематике водных видов спорта с забугорных сайтов, возможно, подобрать симпатичные шрифты

Дизайн сайта
7 лет назад
pavelaleksashev
51 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
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