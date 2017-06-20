Разработать дизайн сайта

Всем привет! Необходим сайт для тренера по фитнесу. Это сайт конкурента, который нравится - http://star-body.com/ В целом, по структуре необходимо сделать всё также, кроме видео-фона. Вместо него слайдер на 3 слайда. Все тексты будут предоставлены. По дизайну тоже требуется подобный ...