Дизайнер-верстальщик для WP сайта

Добрый день!

Необходимо сделать приятный дизайн для сайта. Блоки уже готовые - партнерские модули, надо только это обернуть в красивую целостную оболочку, оформить меню и добавить графические элементы. Всего привести в порядок надо 2 страницы - главную и контентную (новости)

Объем небольшой, поэтому хотелось бы найти дизайнера и верстальщика в одном лице.

От вас ориентировочные цены (от и до) и примеры работ.