Дизайн таблиц с ценами для сайта

Предлагайте свою цену за главную и за второстепенные страницы. Макет нужен в psd. Необходима адаптивность. Продумайте, каким макет будет для ноутбука, планшета, смартфона.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для нового сайта требуется дизайн внешнего вида таблиц с ценами.
То что есть сейчас - очень нравится и полностью устраивает, но останется на старом сайте.
Для нового сайта требуется другой вариант оформления (с таким же расположением строк, столбцов), не хуже, а лучше.
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