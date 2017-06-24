Дизайн таблиц с ценами для сайта

Для нового сайта требуется дизайн внешнего вида таблиц с ценами.

То что есть сейчас - очень нравится и полностью устраивает, но останется на старом сайте.

Для нового сайта требуется другой вариант оформления (с таким же расположением строк, столбцов), не хуже, а лучше.