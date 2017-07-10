Доработать дизайн сайта

Есть работающий проект http://vinograd.cc/ на паблик шаблоне, без адаптивности для мобильных устройств. Хочется как то его обновить/освежить с учетом новых технологий. По десктоп версии будут минимальные изменения, а версии для мобильных устройств надо сделать с нуля. Сроки не горят, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать шаблонный дизайн сайта.
Основные страницы:
http://wp.dev.liberwing.com/services/esteticheskaya-medicina/
http://wp.dev.liberwing.com/services/esteticheskaya-xirurgiya/
http://wp.dev.liberwing.com/gallery/
Задачи:
- Гармонично итегрировать видео ролик/презентацию в первый экран главной страницы
- Проработать дизайн отдельных елементов для обеспечения целосности дизайна страниц и сайта в целом
- Улучшить компоновку представленной информации для обеспечения простоты восприятия и взаимодествия со страницами
Оплата почасовая по трекеру, пишите свою почасовую ставку.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт6 лет назад
Дизайн в группу вк или дизайн канала ютубДизайн сайтов15 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен дизайн сайта. Есть старый сайт, логотип и пример по дизайну для нового сайта.Завершен6 лет назад
Нужно сделать дизайн лендинга бизнес-семинара (6-7 простых экранов). Бюджет - 8-9 т.р. Подробности в ЛСЗавершен6 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать приятный дизайн для сайта. Блоки уже готовые - партнерские модули, надо только это обернуть в красивую целостную оболочку, оформить меню и добавить графические элементы. Всего привести в порядок надо 2 страницы - ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
Для нового сайта требуется дизайн внешнего вида таблиц с ценами. То что есть сейчас - очень нравится и полностью устраивает, но останется на старом сайте. Для нового сайта требуется другой вариант оформления (с таким же ...Завершен6 лет назад
Предлагайте свою цену за главную и за второстепенные страницы. Макет нужен в psd. Необходима адаптивность. Продумайте, каким макет будет для ноутбука, планшета, смартфона.Завершен6 лет назад
- $50
тематика сайта: обучение плаванию детей (Детский клуб по плаванию) Из сайтов подобной тематики приглянулся piruet-msk.ru возможно, в близкой цветовой гамме, возможно, подобрать фото-картинки по тематике водных видов спорта с забугорных сайтов, возможно, подобрать симпатичные шрифтыДизайн сайтов31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Всем привет! Необходим сайт для тренера по фитнесу. Это сайт конкурента, который нравится - http://star-body.com/ В целом, по структуре необходимо сделать всё также, кроме видео-фона. Вместо него слайдер на 3 слайда. Все тексты будут предоставлены. По дизайну тоже требуется подобный ...Завершен6 лет назад
Необходимо внедрить редизайн сайта на MOD X. Меняются стили, цветовое оформление, частично структура. Более конкретно: внедрение дизайна: главной (дизайн и порядок вывода блоков) ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт6 лет назад