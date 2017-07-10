Доработать дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок231 просмотр
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Необходимо доработать шаблонный дизайн сайта.

Основные страницы:

http://wp.dev.liberwing.com/

http://wp.dev.liberwing.com/services/esteticheskaya-medicina/

http://wp.dev.liberwing.com/services/esteticheskaya-xirurgiya/

http://wp.dev.liberwing.com/gallery/

Задачи:

- Гармонично итегрировать видео ролик/презентацию в первый экран главной страницы

- Проработать дизайн отдельных елементов для обеспечения целосности дизайна страниц и сайта в целом

- Улучшить компоновку представленной информации для обеспечения простоты восприятия и взаимодествия со страницами

Оплата почасовая по трекеру, пишите свою почасовую ставку.

Дизайн сайта
7 лет назад
evgalak
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
rumpil
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
$46
5 дней
Максим помог доработать существующий дизайн сайта и предложил несколько альтернативных идей, правки вносил оперативно, всегда был на связи, рекомендую!
Понравилось работать с Евгеном! Четко поставил задачу, быстро все оплатил. Рекомендую к сотрудничеству!
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