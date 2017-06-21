Дизайн 1 страницы сайта

$250
Дизайн сайтовЗакрыт38 заявок388 просмотров
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Приветствую, Профессиональный Дизайнер! 

Требуется разработать дизайн 1 страницы для женского тренинга. 

Прототип страницы находится во вложении. Также важно ознакомиться с видео, где более подробно указаны требования к ТЗ. 

Ссылка на видео: youtu.be/sKSkEY69c7Q 

Стоимость – 15 000 рублей. 

Работа в 3 этапа оплаты: 

Аванс 3 000 рублей. Подбор ориентиров для дизайна и дизайн 3-х экранов. 

Второй платеж 5 000 рублей. Дизайн всей страницы. 

Корректировки (если требуются). Оплата 7 000 рублей – подготовка исходников. 

Откликом на резюме прошу Вас указать время разработки, а также направить 3 лучшие работы из Вашего портфолио.  

Также плюсом будет, если к отклику будет приложены примеры других сайтов, на которые можно ориентироваться по Вашему мнению в данном проекте.

6 лет назад
bulatov_dm
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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