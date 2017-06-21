Дизайн 1 страницы сайта

Приветствую, Профессиональный Дизайнер!

Требуется разработать дизайн 1 страницы для женского тренинга.

Прототип страницы находится во вложении. Также важно ознакомиться с видео, где более подробно указаны требования к ТЗ.

Ссылка на видео: youtu.be/sKSkEY69c7Q

Стоимость – 15 000 рублей.

Работа в 3 этапа оплаты:

Аванс 3 000 рублей. Подбор ориентиров для дизайна и дизайн 3-х экранов.

Второй платеж 5 000 рублей. Дизайн всей страницы.

Корректировки (если требуются). Оплата 7 000 рублей – подготовка исходников.

Откликом на резюме прошу Вас указать время разработки, а также направить 3 лучшие работы из Вашего портфолио.

Также плюсом будет, если к отклику будет приложены примеры других сайтов, на которые можно ориентироваться по Вашему мнению в данном проекте.