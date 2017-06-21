Дизайн для сайта

Есть работающий проект http://vinograd.cc/ на паблик шаблоне, без адаптивности для мобильных устройств. Хочется как то его обновить/освежить с учетом новых технологий. По десктоп версии будут минимальные изменения, а версии для мобильных устройств надо сделать с нуля. Сроки не горят, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Хотим создать новый сайт для компании по продажам сантехнического оборудования. Думаем, что правильно начинать с дизайна а потом уже подключить CMS.
ТЗ в файле: https://docs.google.com/document/d/11G3beZETZeN9SkfgAV8Bf_61MySsJzDe534yRlGKdOg/edit
Укажите сроки и стоимость вашей работы.
А также принципы вашей работы.
Спасибо.
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