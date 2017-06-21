Дизайн для сайта

Дизайн сайтовЗакрыт30 заявок716 просмотров
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Добрый день, 

Хотим создать новый сайт для компании по продажам сантехнического оборудования. Думаем, что правильно начинать с дизайна а потом уже подключить CMS. 

ТЗ в файле: https://docs.google.com/document/d/11G3beZETZeN9SkfgAV8Bf_61MySsJzDe534yRlGKdOg/edit 

Укажите сроки и стоимость вашей работы. 

А также принципы вашей работы. 

Спасибо. 

6 лет назад
Jucas
40 летЛитва
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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