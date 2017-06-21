Дизайн лендинга медицинской тематики

Добрый день.

Требуется макет дизайна лендинга медицинской тематики (прибор для лечения заболевания).

Лендингов будет 3, но макет предполагается 1 (будут меняться часть фотографий и текстов, но сами блоки одинаковые).

Адаптивная вёрстка, как обычно, под 12-колоночную сетку Бутстрапа.

Просьба указывать в заявке предварительные цену и сроки. Заявки без цены не рассматриваются, хотя она является просто ориентиром и может быть изменена в дальнейшим.

Основной критерий выбора - портфолио.

Подробное ТЗ и мокапы будут показаны кандидатам из шорт-листа.