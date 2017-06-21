Дизайна и верстка сайта на шаблонах Insales

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Для проекта Surikatus.com требуется создание дизайна и верстки посадочной страницы, страницы интернет-магазина (товаров будет не более 10), страницы с блогом. Вёрстку необходимо выполнить на одном из адаптивных шаблонов Insales.ru (конструктор интернет-магазинов).
Итого требуется:
• Создать дизайн сайта;
• Вёрстка на шаблоне Insales;
• Проссылить блоки;
• Подключить аналитику и соц. сети;
• Настроить и проверить качественное отображение сайта как на desktop, так и на портативных устройствах.
Взаимодействие осуществляться строго по Безопасной сделке. Уже был опыт утерянной предоплаты.
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