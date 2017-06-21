Дизайна и верстка сайта на шаблонах Insales

Для проекта Surikatus.com требуется создание дизайна и верстки посадочной страницы, страницы интернет-магазина (товаров будет не более 10), страницы с блогом. Вёрстку необходимо выполнить на одном из адаптивных шаблонов Insales.ru (конструктор интернет-магазинов).

Итого требуется:

• Создать дизайн сайта;

• Вёрстка на шаблоне Insales;

• Проссылить блоки;

• Подключить аналитику и соц. сети;

• Настроить и проверить качественное отображение сайта как на desktop, так и на портативных устройствах.

Взаимодействие осуществляться строго по Безопасной сделке. Уже был опыт утерянной предоплаты.