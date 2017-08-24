Дизайн и верстка на OpenCart 2.3 (рассада цветов)

Добрый день, нужна доработка интернет магазина www.florideya.com что, я бы хотел изменить: 1) добавить задний фон к разделам, легкие, чуть заметные текстуры. 2) карточки товаров 3) на ваше усмотрение что то еще добавить
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
постановка задачи:
Тепличный комбинат, занимается выращиванием цветов.
нужен дизайн и верстка под OpenCart 2.3
Цвета предпочтительно: салатовый, белый (но не обязательно)
симпатизирует дизайн сайта http://gavrishshop.ru
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