Дизайн и верстка на OpenCart 2.3 (рассада цветов)

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок248 просмотров
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постановка задачи:

Тепличный комбинат, занимается выращиванием цветов.

нужен дизайн и верстка под OpenCart 2.3

Цвета предпочтительно: салатовый, белый (но не обязательно)

симпатизирует дизайн сайта http://gavrishshop.ru

OpenCart
6 лет назад
WhiteShadow23
Андрей 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
rumpil
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
$300
16 дней
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Приятно сотрудничать с Андреем. Отличный заказчик: четко поставил задачу, всегда на связи, быстро и обширно отвечает на вопросы. Оплата выполнена без задержек. Рекомендую!
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