Дизайн лендинга по прототипу

Нужно сделать дизайн лендинга по теме пластической хирургии. Срок: 3 дня с момента утверждения кандидата Стоимость: 2700 рублей Подробности обсуждаем с кандидатами. При ответе на проект прикрепляйте примеры работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн по прототипу и сверстать psd-макет для верстки.
(Прототип прилагаю.)
Для описания модели погреба Тингард необходимо использовать фирменные изображения бренда и шрифты (Circe, Pantone, PT_Sans_Caption) (вышлю исполнителю), а остальные изображения и инфографику нужно разработать.
Там где бренд Tingerplast - это оформлено в виде табов (вкладок), в дальнейшем будут добавляться другие производители, необходимо это учесть.
Также дизайн сайта не должен сильно выбиваться из общей стилистики сайта http://vozduhvoda.ru/, так как он будет размещен на туда же, т.е. верхнее меню сохранится. С выбранным дизайнером в перспективе будет разрабатываться брендук и ребрендинг основного сайта http://vozduhvoda.ru/.
Также нужно использовать по возможности фирменные цвета компании и шрифты:
Шрифты
ProximaNova Bold
ProximaNova Regular
Myriad Pro Bold
(можно другой, но похожий, чтоб не выбивался, опять, на перспективу ребрендинга).
Фирменные цвета
Красный
#a82304 = rgb(168, 35, 4)
Голубой
#25c1e2 = R37G193B226
Серый
#c7c7c7 = R199G199B199
Конпки
красный
background-color: #fb552d = rgb(251, 85, 45)
box-shadow: 2px 2px 0 0 #c84c2f = rgb(200, 76, 47)
голубой
background-color: #38c4e2 = rgb(56, 196, 226)
border-bottom: 3px solid #1397c8 = rgb(19, 151, 200)
Там, где текстовое описание после первого экрана - на этом тексте необходимо акцентировать внимание, поскольку он решает основные страхи клиентов.
Также нужно придумать и внедрить в дизайн общий образ счастливого владельца погреба. В данном случае видео на сайте http://москва.купить-погреб.рф/ с этим справляется. Т.е. показан урожай, всё красиво разложено на полках, счастливый владелец.
Тексты нигде не менять.
Дизайн нужен с адаптацией под мобильные
Еще 7 фото по установке не вошли, вышлю в переписке.
Все вопросы будем обсуждать в скайпе с выбранным исполнителем.
По предоплате не работаем
Спасибо за внимание, предлагайте сроки и цены.
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