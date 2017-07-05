Дизайн лендинга по прототипу

Дизайн сайтовЗавершен11 заявок297 просмотров
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Необходимо разработать дизайн по прототипу и сверстать psd-макет для верстки.

(Прототип прилагаю.)

Для описания модели погреба Тингард необходимо использовать фирменные изображения бренда и шрифты (Circe, Pantone, PT_Sans_Caption) (вышлю исполнителю), а остальные изображения и инфографику нужно разработать.

Там где бренд Tingerplast - это оформлено в виде табов (вкладок), в дальнейшем будут добавляться другие производители, необходимо это учесть.

Также дизайн сайта не должен сильно выбиваться из общей стилистики сайта http://vozduhvoda.ru/, так как он будет размещен на туда же, т.е. верхнее меню сохранится. С выбранным дизайнером в перспективе будет разрабатываться брендук и ребрендинг основного сайта http://vozduhvoda.ru/.

Также нужно использовать по возможности фирменные цвета компании и шрифты:

Шрифты

ProximaNova Bold

ProximaNova Regular

Myriad Pro Bold

(можно другой, но похожий, чтоб не выбивался, опять, на перспективу ребрендинга).

Фирменные цвета

Красный

#a82304 = rgb(168, 35, 4)

Голубой

#25c1e2 =  R37G193B226

Серый

#c7c7c7 = R199G199B199

Конпки

красный

background-color: #fb552d = rgb(251, 85, 45)

box-shadow: 2px 2px 0 0 #c84c2f  = rgb(200, 76, 47)

голубой

background-color: #38c4e2 = rgb(56, 196, 226)

border-bottom: 3px solid #1397c8 = rgb(19, 151, 200)

Там, где текстовое описание после первого экрана - на этом тексте необходимо акцентировать внимание, поскольку он решает основные страхи клиентов.

Также нужно придумать и внедрить в дизайн общий образ счастливого владельца погреба. В данном случае видео на сайте http://москва.купить-погреб.рф/ с этим справляется. Т.е. показан урожай, всё красиво разложено на полках, счастливый владелец.

Тексты нигде не менять.

Дизайн нужен с адаптацией под мобильные

Еще 7 фото по установке не вошли, вышлю в переписке.

Все вопросы будем обсуждать в скайпе с выбранным исполнителем. 

По предоплате не работаем

Спасибо за внимание, предлагайте сроки и цены.

Дизайн лендинга
6 лет назад
seoglazov
Лариса 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
juliasavchuk
Юлия Савчук 
31 годПольша
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$400
7 дней
Сделала все классно, быстро и по ТЗ, без нареканий. Все очень классно, профессионал, рекомендую!
Было очень приятно вместе поработать! Было предоставлено хорошее ТЗ с прототипом, на все мои вопросы поступал оперативный точный ответ. В общем - чистый и грамотный рабочий процесс! Всем рекомендую!
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