Разработка дизайна лендинга

Дизайн сайтовЗакрыт38 заявок389 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! 

необходим дизайн лендинга для бюро переводов. 

Текст во вложении. 

Там где клиенты нужно поставить их логотипы 

Там где прайс (поставить флаги стран – есть готовые) 

Жду предложения по цене и срокам. 

Спасибо

6 лет назад
emagery
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
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