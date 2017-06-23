Разработка дизайна лендинга

Необходимо разработать дизайн по прототипу и сверстать psd-макет для верстки. (Прототип прилагаю.) Для описания модели погреба Тингард необходимо использовать фирменные изображения бренда и шрифты (Circe, Pantone, PT_Sans_Caption) (вышлю исполнителю), а остальные изображения и инфографику нужно разработать. Там где ...
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
необходим дизайн лендинга для бюро переводов.
Текст во вложении.
Там где клиенты нужно поставить их логотипы
Там где прайс (поставить флаги стран – есть готовые)
Жду предложения по цене и срокам.
Спасибо
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