Нарисовать несколько элементов для сайта

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок191 просмотр
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Для сайта необходимо отрисовать несколько элементов (для верстки страниц):

- блок с логотипами фирм

- форма обратной связи

- блок с логотипами всех брендов

- блок Адреса (яндекс-карта)

- сноска "Важно" для текстовой страницы

- таблица с ценами

- блок "Похожие статьи"

*Блоки уже есть на сайте, необходимо улучшить их дизайн.

Более подробное ТЗ в приложении

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6 лет назад
Kro
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sasha1018
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$1
2 дня
Работа была выполнена качественно и быстро. Александр был на связи постоянно. Сотрудничеством остался доволен. Рекомендую, как ответственного и профессионального дизайнера.
ТЗ поставлено четко и ясно. В процессе работы я неоднократно обращался к Дмитрию, и всегда получал четкий и конструктивный ответ. Выражаю огромную благодарность за то, что он не побоялся сотрудничать с новичком без отзывов и со скромным портфолио. Одним словом – я рекомендую Дмитрия как отличного и понимающего заказчика.
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