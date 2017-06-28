Нарисовать несколько элементов для сайта

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! необходим дизайн лендинга для бюро переводов. Текст во вложении. Там где клиенты нужно поставить их логотипы Там где прайс (поставить флаги стран – есть готовые) Жду предложения по цене и срокам. Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые фрилансеры.
Для сайта необходимо отрисовать несколько элементов (для верстки страниц):
- блок с логотипами фирм
- форма обратной связи
- блок с логотипами всех брендов
- блок Адреса (яндекс-карта)
- сноска "Важно" для текстовой страницы
- таблица с ценами
- блок "Похожие статьи"
*Блоки уже есть на сайте, необходимо улучшить их дизайн.
Более подробное ТЗ в приложении
Жду ваших предложений по цене.
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