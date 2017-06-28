Нарисовать несколько элементов для сайта

ТЗ поставлено четко и ясно. В процессе работы я неоднократно обращался к Дмитрию, и всегда получал четкий и конструктивный ответ. Выражаю огромную благодарность за то, что он не побоялся сотрудничать с новичком без отзывов и со скромным портфолио. Одним словом – я рекомендую Дмитрия как отличного и понимающего заказчика.