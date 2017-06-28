sasha1018

Александр Ланцов sasha1018

 
31 годУкраина/Луганск
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Только качественный дизайн для ваших сайтов, за разумную цену.
Отзывы заказчиков
Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Подготовить картинки для магазина
Спасибо за сотрудничество: основные плюсы исполнителя - постоянно на связи, обходительный, вежливый, старательный. Понятно, что пока еще не суперпроф и ожидать каких-то мегаработ по дизайну не приходится, но задания придерживается точно, старается сделать все как можно лучше, да и цены абсолютно гуманные. Так что если нужен надежный дизайнер для рядовых проектов по вменяемой цене, то рекомендую!
ТЗ поставлено четко и ясно. В процессе работы я неоднократно обращался к Сергею, и всегда получал четкий и конструктивный ответ. Выражаю огромную благодарность за то, что он не побоялся сотрудничать с новичком и со скромным портфолио. Одним словом – я рекомендую Сергея как отличного и понимающего заказчика.
Ответный отзыв
Kro
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать несколько элементов для сайта
Работа была выполнена качественно и быстро. Александр был на связи постоянно. Сотрудничеством остался доволен. Рекомендую, как ответственного и профессионального дизайнера.
ТЗ поставлено четко и ясно. В процессе работы я неоднократно обращался к Дмитрию, и всегда получал четкий и конструктивный ответ. Выражаю огромную благодарность за то, что он не побоялся сотрудничать с новичком без отзывов и со скромным портфолио. Одним словом – я рекомендую Дмитрия как отличного и понимающего заказчика.
Ответный отзыв