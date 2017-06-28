Спасибо за сотрудничество: основные плюсы исполнителя - постоянно на связи, обходительный, вежливый, старательный. Понятно, что пока еще не суперпроф и ожидать каких-то мегаработ по дизайну не приходится, но задания придерживается точно, старается сделать все как можно лучше, да и цены абсолютно гуманные. Так что если нужен надежный дизайнер для рядовых проектов по вменяемой цене, то рекомендую!