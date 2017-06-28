Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
7 лет назад
Спасибо за сотрудничество: основные плюсы исполнителя - постоянно на связи, обходительный, вежливый, старательный. Понятно, что пока еще не суперпроф и ожидать каких-то мегаработ по дизайну не приходится, но задания придерживается точно, старается сделать все как можно лучше, да и цены абсолютно гуманные. Так что если нужен надежный дизайнер для рядовых проектов по вменяемой цене, то рекомендую!
Ответный отзыв
ТЗ поставлено четко и ясно. В процессе работы я неоднократно обращался к Сергею, и всегда получал четкий и конструктивный ответ. Выражаю огромную благодарность за то, что он не побоялся сотрудничать с новичком и со скромным портфолио. Одним словом – я рекомендую Сергея как отличного и понимающего заказчика.
$1
10 баллов
7 лет назад
Работа была выполнена качественно и быстро. Александр был на связи постоянно. Сотрудничеством остался доволен. Рекомендую, как ответственного и профессионального дизайнера.
Ответный отзыв
ТЗ поставлено четко и ясно. В процессе работы я неоднократно обращался к Дмитрию, и всегда получал четкий и конструктивный ответ. Выражаю огромную благодарность за то, что он не побоялся сотрудничать с новичком без отзывов и со скромным портфолио. Одним словом – я рекомендую Дмитрия как отличного и понимающего заказчика.