Подготовить картинки для магазина

Требуется реализовать дизайн сайта продаж. Проработан детальный макет каждой страницы. Отрисованы все формы и уведомления. Всего - 12 страниц (1 Главная + 9 страниц с изменениями содержания контента, описываются разные услуги + 1 страница помощи и дополнение к ...
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Есть сайт mamaya.by, на этом шаблоне будет еще один магазин делаться на тему детских качелей, горок и т.п.
Нужно подготовить основные картинки для нового магазина, а именно:
1) три картинки для слайдера (размер 2560х350px, формат JPG).
На темы: Детские горки , качели, комплектующие.
Нужно предусмотреть, что на слайдере потом будет еще текст, поэтому мелких элементов на фонах быть не должно.
Примеры того, что нравится по стилю (по другой теме)
test10.vsemesta.net/image/catalog/revslider_media_folder/slider300.jpg
test9.vsemesta.net/image/catalog/revslider_media_folder/slider234.jpg
test9.vsemesta.net/image/catalog/revslider_media_folder/slider-2.jpg
mamaya.by/image/catalog/revslider_media_folder/slider-mam5.jpg
2) блок из 5 картинок (размер 120х120, формат JPG)
темы:
Собственное производство!
Комплектующие сертифицированы по европейским нормам
Дерево без химических пропиток – долговечное и не требующее обработок
Возможность наращивания блоком и апгрейда площадок – продуманная конструкция
449+ городов и населенных пунктов страны в которые мы осуществляем доставку
Внешне как вот тут: test9.vsemesta.net/ (кружочки, ободок, тень внизу).
3) Блок из 4 картинок (размер 300х300, формат JPG) на тематику детского оборудования: качели, горки, комплексы, комплектующие).
4) ниже еще блок из большой тематичной картинки про веселых детей (прозрачный PNG, размер как в исходнике) и 4 иконки (формат 44х44, PNG), цвет зеленый на тему:
Площадки растут вместе с ростом Ваших детей
Безопасность конструкций
Экологичность материалов
Тематические серии с любимыми героями
5) придумать фон для шапки, например как тут mamaya.by/image/catalog/system/body-mam2.jpg
формат JPG или PNG.
цвет шапки можно сделать любой, фон должен гармонично с ним вписываться, ну и учесть, что над фоном будет лого, телефоны, текст - это все должно нормально читаться.
Все картинки не заюзанные, из толковых клипартов, чтобы создавали ощущения яркости, праздника, детства.
Креатив приветствуется в рамках разумного.
Рассмотрю заявки с ценой и сроком, бюджет ограничен, так что выберу исполнителя по цене.
Отвечу на вопросы, если будут.
Оплата по факту Яндекс или Вебмани.
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