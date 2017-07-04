Подготовить картинки для магазина

Есть сайт mamaya.by, на этом шаблоне будет еще один магазин делаться на тему детских качелей, горок и т.п.

Нужно подготовить основные картинки для нового магазина, а именно:

1) три картинки для слайдера (размер 2560х350px, формат JPG).

На темы: Детские горки , качели, комплектующие.

Нужно предусмотреть, что на слайдере потом будет еще текст, поэтому мелких элементов на фонах быть не должно.

Примеры того, что нравится по стилю (по другой теме)

test10.vsemesta.net/image/catalog/revslider_media_folder/slider300.jpg

test9.vsemesta.net/image/catalog/revslider_media_folder/slider234.jpg

test9.vsemesta.net/image/catalog/revslider_media_folder/slider-2.jpg

mamaya.by/image/catalog/revslider_media_folder/slider-mam5.jpg

2) блок из 5 картинок (размер 120х120, формат JPG)

темы:

Собственное производство!

Комплектующие сертифицированы по европейским нормам

Дерево без химических пропиток – долговечное и не требующее обработок

Возможность наращивания блоком и апгрейда площадок – продуманная конструкция

449+ городов и населенных пунктов страны в которые мы осуществляем доставку

Внешне как вот тут: test9.vsemesta.net/ (кружочки, ободок, тень внизу).

3) Блок из 4 картинок (размер 300х300, формат JPG) на тематику детского оборудования: качели, горки, комплексы, комплектующие).

4) ниже еще блок из большой тематичной картинки про веселых детей (прозрачный PNG, размер как в исходнике) и 4 иконки (формат 44х44, PNG), цвет зеленый на тему:

Площадки растут вместе с ростом Ваших детей

Безопасность конструкций

Экологичность материалов

Тематические серии с любимыми героями

5) придумать фон для шапки, например как тут mamaya.by/image/catalog/system/body-mam2.jpg

формат JPG или PNG.

цвет шапки можно сделать любой, фон должен гармонично с ним вписываться, ну и учесть, что над фоном будет лого, телефоны, текст - это все должно нормально читаться.

Все картинки не заюзанные, из толковых клипартов, чтобы создавали ощущения яркости, праздника, детства.

Креатив приветствуется в рамках разумного.

Рассмотрю заявки с ценой и сроком, бюджет ограничен, так что выберу исполнителя по цене.

Отвечу на вопросы, если будут.

Оплата по факту Яндекс или Вебмани.