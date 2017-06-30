Требуется сделать дизайн для проекта

Время доброе коллеги. Требуется сделать дизайн для сайта доски объявлений. Для начала будет создаваться 3 страницы. Это главная, страница категории и страница объявления. Потом будут еще доп. страницы, такие как страница авторизации, страница оплаты, профиль, кабинет и т.д.

*Обязательно если делали уже работы похожей тематики прикрепляйте работы, или скидывайте ссылки в ЛС. Если увижу классные работы, таким людям будет отдаваться приоритет в отдачи заказа.

Если можете указывайте сколько примерно может стоит главная плюс внутряки. Чтоб был ориентир хоть как-то.

PS: в скайп добавляться не нужно. Если мне будет нужно свяжусь с вами для диалога.

Пример по структуре будет как укр. доска объявлений олх.юа