Требуется сделать дизайн для проекта

Нужна срочная верстка лэндинга. Чем быстрее тем лучше, максимальный срок 3 дня. Тематика - антикафе. Нужно много анимации, тоесть востребованы специалисты css/jquery/js. Условие-отсутсвие какого-либо движка. Цена может варьироваться от обьема проделаной работы. Хотелось бы обсудить детали лично.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Время доброе коллеги. Требуется сделать дизайн для сайта доски объявлений. Для начала будет создаваться 3 страницы. Это главная, страница категории и страница объявления. Потом будут еще доп. страницы, такие как страница авторизации, страница оплаты, профиль, кабинет и т.д.
*Обязательно если делали уже работы похожей тематики прикрепляйте работы, или скидывайте ссылки в ЛС. Если увижу классные работы, таким людям будет отдаваться приоритет в отдачи заказа.
Если можете указывайте сколько примерно может стоит главная плюс внутряки. Чтоб был ориентир хоть как-то.
PS: в скайп добавляться не нужно. Если мне будет нужно свяжусь с вами для диалога.
Пример по структуре будет как укр. доска объявлений олх.юа
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