Лэндинг верстка в короткие сроки

$70
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок306 просмотров
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Нужна срочная верстка лэндинга. Чем быстрее тем лучше, максимальный срок 3 дня. Тематика - антикафе. Нужно много анимации, тоесть востребованы специалисты css/jquery/js. Условие-отсутсвие какого-либо движка. Цена может варьироваться от обьема проделаной работы. Хотелось бы обсудить детали лично.

6 лет назад
FinlandBoy
Фиалков 
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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