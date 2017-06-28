Темплейт

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок161 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен темплейт подобный этому в PSD: 

http://www.ugsage.com/default/7-hd-digital-octa-core-64bit-32gb-2g-ram-android-6-0-multi-touch-screen-car-stereo-with-screen-mirroring-function-obd2.html

Но не 100%-ная копия, можно что-то поменять. 

Самое главное чтобы можно было менять текст и фото.

Оплата поэтапная либо в конце.

6 лет назад
VlasSD
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн Landing Page

    $45

    Необходимо сделать дизайн одностраничника Тематика: продажа квартир. Срок до 01.07.2017 20:00 по МСК. Стоимость 2500 р. Предпочтение тем, кто уже работал с данной тематикой   Прикрепляйте примеры своих работ в отписке к данному проекту. Детали обсудим с кандидатами.

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сервиса

    Требуется подготовить дизайн для сервиса. Черновые макеты и наброски в Axure [url=https://drive.google.com/open?id=0B3Ra1DX9lYx9Uy1MX21TVkpWT00]https://drive.google.com/open?id=0B3Ra1DX9lYx9Uy1MX21TVkpWT00[/url] Всего страниц - 7 (из них только 5 уникальные, остальные составные блочные) Также потребуются мобильные версии (телефон и планшет)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн мини сайта на 2 кнопки

    Прошлом году был вот такой сайт ( см. приложение с бегунами ) Надо сделать аналог только с отпечатками рук детей от краски. Логотип лозунг кнопки и схематика все есть. По сути там рисовалок на один день. Интересуют сроки ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен LP перерисовать с готовых

    $15

    Добрый день. Ничего сложного не будет! Перерисовать нужно под стиль мониторинг-про.рф Нужно перерисовать верхний блок без цен, без акции с формой отправки с теми же текстами без верхнего меню: glonassgps.com/zamena-bloka-nkm-skzi-price  + с этой страницы eraglonass.ru/zamena-bloka-skzi-taxografa/  добавить верхний текст до таблицы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн лендинга для компании по строительству из дерева

    нарисовать дизайн лендинга для компании по строительству из дерева. при отписке прикрепляйте примеры своих работ и обязательно укажите, работали ли Вы в данной тематике либо схожей (какой именно). по срокам 1-2 дня. подробности буду обсуждать ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать дизайн для landingpage

    Есть рабочий лендинг: http://o2proxy.com/ Нужно модернизировать данный дизайн. Что мы хотим(требования): модный красивый дизайн для ИТ услуги. Что бы было строго, красиво, функционально удобно. Что мы не хотим: услышать вопросы в каком стиле лучше сделать, какую предпочитаете цветовую гамму, ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сайта для школы танцев

    Необходимо создать дизайн для студии современных танцев. Акцентирую, современных (хип-хоп, тверк и т.д.), не бальных танцев. Логотип есть, шаблон главной страницы есть (сделан не профессионалом) примеры что нравится и конкуренты тоже. Предпочтения по дизайну: Минимализм, материал дизайн. Ориентировочно необходимо ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать дизайн сайта, внести необходимые правки.

    Доработать дизайн нескольких внутренних страниц сайта по готовым прототипам,внести правки. Необходимо выдержать стилистику сайта (минимализм). Есть макеты главной и внутренних страниц в psd, а также прототипы для нескольких внутренних, четкое понимание того, что нужно исправить. Итоговый результат- ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 28.06 до конца дня ищу графического дизайнера

    $35

    Добрый день! Опыт работы в графическом дизайне любого направления, обязательно опыт работы с лендингами; Примеры работ и их исходники (обязательно!) ; Стоимость работы от 2 до 4 тыс р; Сроки выполнения 2-3 дня с учетом правок.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад