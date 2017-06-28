Дизайн сайта для школы танцев

Необходимо нарисовать шоу бокс под бренд
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать дизайн для студии современных танцев.
Акцентирую, современных (хип-хоп, тверк и т.д.), не бальных танцев.
Логотип есть, шаблон главной страницы есть (сделан не профессионалом) примеры что нравится и конкуренты тоже.
Предпочтения по дизайну: Минимализм, материал дизайн.
Ориентировочно необходимо создать 8-10 страниц дизайна.
На выходе необходимо получить файлы в формате .psd.
Оплата адекватная, по результатам общения и составленных требований.
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