Дизайн сайта для школы танцев

Доработать дизайн нескольких внутренних страниц сайта по готовым прототипам,внести правки. Необходимо выдержать стилистику сайта (минимализм). Есть макеты главной и внутренних страниц в psd, а также прототипы для нескольких внутренних, четкое понимание того, что нужно исправить. Итоговый результат- ...