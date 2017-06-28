Дизайн сайта для школы танцев

Дизайн сайтовЗакрыт50 заявок299 просмотров
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Необходимо создать дизайн для студии современных танцев.

Акцентирую, современных (хип-хоп, тверк и т.д.), не бальных танцев.

Логотип есть, шаблон главной страницы есть (сделан не профессионалом) примеры что нравится и конкуренты тоже.

Предпочтения по дизайну: Минимализм, материал дизайн.

Ориентировочно необходимо создать 8-10 страниц дизайна.

На выходе необходимо получить файлы в формате .psd.

Оплата адекватная, по результатам общения и составленных требований.

Дизайн сайта
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mydata_sa
Максим 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
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