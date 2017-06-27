Редизайн для небольшого веб-сервиса

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок223 просмотра
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Ищем веб-дизайнера для редизайна небольшого веб-сервиса для продвижения в соц.сетях.

Нынешний дизайн устраивает, но есть недочёты с точки зрения юзабилити/пропорций/подбора иконок и т.д. Нужен специалист, который поможет адаптировать нынешний дизайн под нормы UI/UX + реализовать несколько новых страниц и вкладок сервиса. 

В идеале иметь в портфолио работы, связанные с отрисовкой интерфейсов (CRM, сервисы, админки и прочее).

6 лет назад
fird_rossen
Олег Скаев 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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