Редизайн для небольшого веб-сервиса

Для компании по производству и монтажу пластиковых окон http://www.pvh-sibir.ru/ нужен красивый слайд с пластиковым окном и интерьером. Возможно девушка, которая пьет чай-кофе или просто стоит возле окна. Фирменные цвета - красный и серый. Более точно можно ...
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Ищем веб-дизайнера для редизайна небольшого веб-сервиса для продвижения в соц.сетях.
Нынешний дизайн устраивает, но есть недочёты с точки зрения юзабилити/пропорций/подбора иконок и т.д. Нужен специалист, который поможет адаптировать нынешний дизайн под нормы UI/UX + реализовать несколько новых страниц и вкладок сервиса.
В идеале иметь в портфолио работы, связанные с отрисовкой интерфейсов (CRM, сервисы, админки и прочее).
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