fird_rossen

Нужно написать чекаут-бота для сайтов на движке Shopify - Многопоточный заход на страницу - Мониторинг страницы - Настраиваемая реакция на те или иные изменения (появление товара и т.д.) - Вбивание данных ...
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо переработать кабинет пользователя и админку для небольшого сервиса, функционал небольшой и часть уже написана. Кабинет пользователя: - Авторизация/восстановление пароля - Оплата выбранного тарифа (временный/вечный) - Выдача ключа, отправка сигнала на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно написать чекаут-бота для сайтов на движке Shopify - Многопоточный заход на страницу - Мониторинг страницы - Настраиваемая реакция на те или иные изменения (появление товара и т.д.) - Вбивание данных ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно написать парочку не сильно сложных скриптов для Bittrex. - Покупка ордеров по заданному лимиту - Проверка балансов - Быстрый переход от покупки к продаже - И т.д. Нужен человек, ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется написать софт по наполнению Instagram-аккаунтов, в работе используется готовая библиотека на основе запросов из мобайл-приложения и на основе веб-версии (в приоритете первый режим). Язык – C#, исходники после оплаты должны быть переданы в ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ищем веб-дизайнера для редизайна небольшого веб-сервиса для продвижения в соц.сетях. Нынешний дизайн устраивает, но есть недочёты с точки зрения юзабилити/пропорций/подбора иконок и т.д. Нужен специалист, который поможет адаптировать нынешний дизайн под нормы UI/UX + ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать программу для работы в Pinterest: подписка, отписка, публикация пинов, репины, отправка сообщений, сбор картинок. Работа через post-get и т.д. Должен поддерживать прокси и многопоточность. Также, должна быть оптимизирована нагрузка на железо. ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Имеется уже разработанный софт на C# (исходники на руках), реализовано добавление аккаунтов, подписки-отписки и прочее, нужен разработчик для дальнейшего развития. Есть готовая библиотека для работы с инстаграмом на C# (эмулирует запросы приложения Instagram). ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Используем прокси в сплите с сервисом конкурентов (у них подсеть куплена у того же провайдера, что и у нас). Как итог – с наших прокси аккаунты улетают под санкции, с их – всё ок. Пытались ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется разработать небольшой прокси-сервис. Админка + кабинет пользователя. Админка: - база пользователей - настройка тарифов и реф-ссылок - загрузка-выгрузка табличных данных - отдача текстового товара пользователю Кабинет пользователя: ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад