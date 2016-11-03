fird_rossen

Олег fird_rossen

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Бот для автопокупки на Shopify

    Нужно написать чекаут-бота для сайтов на движке Shopify  - Многопоточный заход на страницу   - Мониторинг страницы   - Настраиваемая реакция на те или иные изменения (появление товара и т.д.)   - Вбивание данных ...

    JavaShopify
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Кабинет для веб-сервиса и админка

    Необходимо переработать кабинет пользователя и админку для небольшого сервиса, функционал небольшой и часть уже написана.   Кабинет пользователя:   - Авторизация/восстановление пароля   - Оплата выбранного тарифа (временный/вечный)   - Выдача ключа, отправка сигнала на ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Бот для автопокупки на Shopify

    Нужно написать чекаут-бота для сайтов на движке Shopify  - Многопоточный заход на страницу   - Мониторинг страницы   - Настраиваемая реакция на те или иные изменения (появление товара и т.д.)   - Вбивание данных ...

    JavaPythonShopify
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Скрипты для Bittrex

    Нужно написать парочку не сильно сложных скриптов для Bittrex.  - Покупка ордеров по заданному лимиту  - Проверка балансов  - Быстрый переход от покупки к продаже  - И т.д.  Нужен человек, ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • C#, софт для Instagram

    Требуется написать софт по наполнению Instagram-аккаунтов, в работе используется готовая библиотека на основе запросов из мобайл-приложения и на основе веб-версии (в приоритете первый режим).   Язык – C#, исходники после оплаты должны быть переданы в ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редизайн для небольшого веб-сервиса

    Ищем веб-дизайнера для редизайна небольшого веб-сервиса для продвижения в соц.сетях. Нынешний дизайн устраивает, но есть недочёты с точки зрения юзабилити/пропорций/подбора иконок и т.д. Нужен специалист, который поможет адаптировать нынешний дизайн под нормы UI/UX + ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программа для Pinterest

    Нужно написать программу для работы в Pinterest: подписка, отписка, публикация пинов, репины, отправка сообщений, сбор картинок.  Работа через post-get и т.д.  Должен поддерживать прокси и многопоточность. Также, должна быть оптимизирована нагрузка на железо.  ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Большой проект по инстаграму на C#, wpf

    Имеется уже разработанный софт на C# (исходники на руках), реализовано добавление аккаунтов, подписки-отписки и прочее, нужен разработчик для дальнейшего развития.  Есть готовая библиотека для работы с инстаграмом на C# (эмулирует запросы приложения Instagram).  ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка прокси-сервиса

    Требуется разработать небольшой прокси-сервис. Админка + кабинет пользователя.  Админка:  - база пользователей  - настройка тарифов и реф-ссылок  - загрузка-выгрузка табличных данных  - отдача текстового товара пользователю  Кабинет пользователя:  ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад