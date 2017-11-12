Доброго времени суток! Ищем человека, который настроит отчет из МоегоСклада в виде выгрузки в файл Excel. Все пояснения в ТЗ в приложенном файле.
C#, софт для Instagram
Требуется написать софт по наполнению Instagram-аккаунтов, в работе используется готовая библиотека на основе запросов из мобайл-приложения и на основе веб-версии (в приоритете первый режим).
Язык – C#, исходники после оплаты должны быть переданы в полном виде.
Для примера скину софт, в котором функция реализована как нужно.
Заявки фрилансеров
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