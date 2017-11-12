C#, софт для Instagram

Требуется написать софт по наполнению Instagram-аккаунтов, в работе используется готовая библиотека на основе запросов из мобайл-приложения и на основе веб-версии (в приоритете первый режим).

Язык – C#, исходники после оплаты должны быть переданы в полном виде.

Для примера скину софт, в котором функция реализована как нужно.