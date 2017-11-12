C#, софт для Instagram

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  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки241 просмотр

Требуется написать софт по наполнению Instagram-аккаунтов, в работе используется готовая библиотека на основе запросов из мобайл-приложения и на основе веб-версии (в приоритете первый режим).  

Язык – C#, исходники после оплаты должны быть переданы в полном виде.  

Для примера скину софт, в котором функция реализована как нужно.

8 лет назад
fird_rossen
Олег 
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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