Программа на ПК для транспортной компании

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт12 заявок282 просмотра

Требуется программа со справочниками и формированием документов для перевозки. 

Справочники:

1. Заказчики

2. Перевозчики

3. Водители

4. Заказы

Справочники должны пополняться

В документе должна совмещаться информация со справочников, выгружаться в 1с и выводится на печать. 

Количество пользователей одновременно несколько (5-10 человек с возможным увеличением в дальнейшем)

Два вида пользователя (админ и ниже с ограничением возможностей)

Общий вид таблица с фильтрами

8 лет назад
guest_15101604546163
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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