Программа на ПК для транспортной компании

Требуется программа со справочниками и формированием документов для перевозки.

Справочники:

1. Заказчики

2. Перевозчики

3. Водители

4. Заказы

Справочники должны пополняться

В документе должна совмещаться информация со справочников, выгружаться в 1с и выводится на печать.

Количество пользователей одновременно несколько (5-10 человек с возможным увеличением в дальнейшем)

Два вида пользователя (админ и ниже с ограничением возможностей)

Общий вид таблица с фильтрами