Для google таблицы небольшой макрос

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Завершен4 заявки159 просмотров

Есть поле с датой, к примеру: 01-11-2017 

От этой даты, надо отсчитать 5 рабочих дней (08-11-2017) и найти ближайший будущий вторник (14-11-2017) 

Работать должно в гугл таблицах

8 лет назад
FLEXIink
37 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

anton132
Антон 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Большое спасибо Антону за качественную и быструю работу! Теперь буду знать к кому обращаться! Всем рекомендую!
Можно доверять! Выслал решение задачи перед оплатой (для меня задачка лёгкая) Александр сам предложил отзыв и хорошую добавку к нему ;)

Заявки фрилансеров

anton132
Антон 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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