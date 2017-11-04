Деньги ($) на руках на ПО - как говорится "бери-нехочу" но кто предлагает 15-30$ в час - просим идти мимо, не тратить ни свое ни наше время. ...
Создать смарт-контракт на эфириуме
Необходим человек, имеющий опыт в создании смартконтрактов на Ethereum.
В откликах на проект указывайте сроки, стоимость и готовность приступить (сам контракт не содержит ничего сложного)
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