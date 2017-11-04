Создать смарт-контракт на эфириуме

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок475 просмотров

Необходим человек, имеющий опыт в создании смартконтрактов на Ethereum.

В откликах на проект указывайте сроки, стоимость и готовность приступить (сам контракт не содержит ничего сложного)

8 лет назад
flomba
39 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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