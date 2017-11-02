Создать бот telegram канала

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок191 просмотр

Суть контента, подобно https://vandrouki.by только в мире online -покупок. Подписчик выбирает интересы, а бот должен ему скидывать все "халявы" в мире онлайн-покупок заданной тематики

7 лет назад
Papa1901
49 лет
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров