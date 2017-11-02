Доработать индикатор для МТ4

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Закрыт2 заявки129 просмотров

Нужно доработать индикатор для программы метатрейдер 4, сделать, чтобы он не перестраивался, если такое возможно, пишите своё предложение и цену

8 лет назад
SergeyRomanov
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров