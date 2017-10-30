Запись и проигрывание положения сервопривода

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Здравствуйте.

задача

при нажатии кнопки "запись" начинается запись положений сервопривода управляемого потенциопетром, при повторном нажатии ее запись останавливается.

при нажатии кнопки "воспроизведение" начинается воспроизвдение.

Важно, что бы после отключения питания или рестарта была возможность проиграть записанную ранее сиквенцию.

8 лет назад
guest_15095394010286
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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