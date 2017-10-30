Смоделировать Бизнес процессы в ПО Bizagi modeler

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка243 просмотра

Нужно помочь в создании модели БП в Bizagi modeler с участием CRM, складкой системы, и других ресурсов.Адрес выполнения задания - online

По поводу оплаты - обсудим.

8 лет назад
milwest
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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