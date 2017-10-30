Здравствуйте, нужно переписать программу на C#. С вас опыт выполнения похожих задач, сроки и стоимость. Файл программы на фортране в приложении.
Смоделировать Бизнес процессы в ПО Bizagi modeler
Нужно помочь в создании модели БП в Bizagi modeler с участием CRM, складкой системы, и других ресурсов.Адрес выполнения задания - online
По поводу оплаты - обсудим.
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