Поддержка разработки процессинга. Ориентировочные затраты на 300-400 часов. Требуемые навыки соискателя: git, PHP (ООП, MVC), MySQL, Javascript (желательно), сетевые протоколы (HTTP). Тестовую задачу отправлю по запросу.
Переписать программу с Фортрана на C#
Здравствуйте, нужно переписать программу на C#.
С вас опыт выполнения похожих задач, сроки и стоимость.
Файл программы на фортране в приложении.
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