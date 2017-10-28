Поддержка разработки процессинга. Ориентировочные затраты на 300-400 часов. Требуемые навыки соискателя: git, PHP (ООП, MVC), MySQL, Javascript (желательно), сетевые протоколы (HTTP). Тестовую задачу отправлю по запросу.
Автоматическая система 5x5 cs 1.6
Нужно разработать CW MIX FASTCUP.NET NEW.FASTCUP.NET Автоматическая система 5x5 cs 1.6
Авто систему для проведения миксов можете посмотреть примеры ссылке выше
Игры которые должны быть CS 1.6 CS:GO Dota 2
Заявки фрилансеров
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