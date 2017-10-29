Нужно настроить простой процесс по документообороту, а именно оформления отпуска. И связать с AD систему и оргструктуру.
Соблазнительное предложения для грамотного PHP разработчика
Поддержка разработки процессинга. Ориентировочные затраты на 300-400 часов.
Требуемые навыки соискателя: git, PHP (ООП, MVC), MySQL,
Javascript (желательно), сетевые протоколы (HTTP).
Тестовую задачу отправлю по запросу.
Заявки фрилансеров
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