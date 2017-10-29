Соблазнительное предложения для грамотного PHP разработчика

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт10 заявок247 просмотров

Поддержка разработки процессинга. Ориентировочные затраты на 300-400 часов.

Требуемые навыки  соискателя:    git,   PHP    (ООП,   MVC), MySQL,

Javascript (желательно), сетевые протоколы (HTTP).

Тестовую задачу отправлю по запросу.

GitJavaScriptMySQLPHP
7 лет назад
cardlab
Илья 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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