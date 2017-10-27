Макрос EXCEL

Добрый день,

Есть файл EXCEL, в котором ведется список поездок. Требуется согласно шаблону в WORD при нажатие на кнопку генерировать PDF файл и сохранять его. Красным данные, которые надо вводить в таблице EXCEL.

Так же должна быть кнопка сгенерировать все.