Скрипт замены в текстовом файле

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  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки198 просмотров

Дано:1. Текстовый документ (html)

2. Файл со списком замен. Структура следующая:

----------------------------------------------------------------------------------

[AA]

sting1-1

[BB]

string2-1

[CC]

string3-1

[block end]

[AA]

sting1-2

[BB]

string2-2

[CC]

string3-2

[block end]

----------------------------------------------------------------------------------

3. Замена производится следующим образом: string 1-1 заменяется string2-1, sting1-2 заменяется string2-2, файл сохраняется как "Название текстового документа"_"BB".txt. Далее string 1-1 заменяется string3-1, sting1-2 заменяется string3-2, файл сохраняется как "Название текстового документа"_"СС".txt и так далее, пока файл со списком замен не закончится.

HTML
8 лет назад
meihem
Михаил 
44 года
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sdddee
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$15
2 дня
Просто отлично! Сделал быстро и качественно. Все заработало с первой попытки, что редкость в работе с программистами :)
Задание поставлено чётко и понятно. Оплата своевременная. Честный и порядочный человек. Рекомендую.

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sdddee
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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