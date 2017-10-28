Парсер рецензий к фильмам на Кинопоиске

Добрый день.

Нужен парсер, который будет парсить рецензии к фильмам на Кинопоиске.

Профессиональные рецензии Кинопоиск выводит в виде блоков с парой строк, весь текст рецензии всегда находится на других сайтах (их около 20, от Афиши до Ленты). Пользовательские рецензии доступны на самом Кинопоиске. Парсить нужно и те и другие: закидываю урл страницы с фильмом -> парсинг -> две папки с рецензиями от профи и от пользователей (все рецензии в папке в одном, текстовом файле). Картинки не нужны, только тексты.