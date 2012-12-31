Alexandrovna_

Доброго дня всем. При просмотре множества фото в стандартном просмотрщике изображений на win7 часто приходится сохранять некоторые фото в отдельную папку. Нужна программка, которая, при активном окне просмотрщика и нажатии "Ctr c" сама бы ...
- Прикладное ПО11 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день всем. Нужен десктопный парсер (без проксей) под win 7, для сбора названий фильмов и их урлов. Все страницы, откуда парсить, одинаковые по структуре. Вида урлов всего два: https://www.kinopoisk.ru/top/lists/293/ ...Закрыт7 лет назад
Добрый день. Нужен парсер, который будет парсить рецензии к фильмам на Кинопоиске. Профессиональные рецензии Кинопоиск выводит в виде блоков с парой строк, весь текст рецензии всегда находится на других сайтах (их около 20, ...Закрыт7 лет назад
- $60
Доброго! Есть одна страница заявки. В самом начале: выбор двух опций заказа из 5 (пять вариантов выбора). К каждой паре такого выбора – три варианта цен. Цены указываются только для информации, просто вывод цифр. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $25
Доброго! Требуется создать яркий и стильный аватар для группы в Вконтакте и картинку, сопровождающую в посте видеоролик. Подробнее: Что за группа: MoreVi – создание на заказ ярких ...Баннеры11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $200
Доброго! Требуется грамотный программист для работы с чужим кодом (софт под Livejournal, delphi 7). На данный момент есть проблемы в работе программы, нужно исправить в срочном порядке. Работа с api livejournal.com. ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Доброго всем! Есть два сайта-магазина, в каталоге которых находятся товары из третьего магазина. Необходима программка, которая спарсит цены с этого третьего магазина по всем товарам, и изменит цены на этих двух первых. Товары идентичны ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
Доброго! Нужна маленькая программка для того, чтобы выдернуть и сохранить тексты из большого файла xml, и затем каждый сохранить отдельно в txt. Точнее: - есть файл xml, большой - ...Закрыт12 лет назад
- $100
Приветствую! Требуется грамотный программист для работы с чужим кодом (софт под Livejournal, delphi 7). Изначально код писал один программист, и потом уже его героически переписывал и дописывал другой. На данный момент есть проблемы в ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад