Alexandrovna_

Катерина Alexandrovna_

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
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  • Программка под win7 для сохранения фото

    Доброго дня всем. При просмотре множества фото в стандартном просмотрщике изображений на win7 часто приходится сохранять некоторые фото в отдельную папку. Нужна программка, которая, при активном окне просмотрщика и нажатии "Ctr c" сама бы ...

    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсер названий фильмов на Кинопоиске

    Добрый день всем. Нужен десктопный парсер (без проксей) под win 7, для сбора названий фильмов и их урлов. Все страницы, откуда парсить, одинаковые по структуре. Вида урлов всего два: https://www.kinopoisk.ru/top/lists/293/ ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсер рецензий к фильмам на Кинопоиске

    Добрый день. Нужен парсер, который будет парсить рецензии к фильмам на Кинопоиске.  Профессиональные рецензии Кинопоиск выводит в виде блоков с парой строк, весь текст рецензии всегда находится на других сайтах (их около 20, ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программинг форм заявки + верстка страницы заявки

    $60

    Доброго! Есть одна страница заявки. В самом начале: выбор двух опций заказа из 5 (пять вариантов выбора). К каждой паре такого выбора – три варианта цен. Цены указываются только для информации, просто вывод цифр. ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Картинка-баннер + аватар для группы VK

    $25

    Доброго! Требуется создать яркий и стильный аватар для группы в Вконтакте и картинку, сопровождающую в посте видеоролик. Подробнее: Что за группа: MoreVi – создание на заказ ярких ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист на delphi в готовый проект

    $200

    Доброго! Требуется грамотный программист для работы с чужим кодом (софт под Livejournal, delphi 7). На данный момент есть проблемы в работе программы, нужно исправить в срочном порядке. Работа с api livejournal.com. ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсер + автозамена цен в двух интернет-магазинах

    $50

    Доброго всем! Есть два сайта-магазина, в каталоге которых находятся товары из третьего магазина. Необходима программка, которая спарсит цены с этого третьего магазина по всем товарам, и изменит цены на этих двух первых. Товары идентичны ...

    Парсинг данных
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Мини-программа. Из xml в txt

    $10

    Доброго! Нужна маленькая программка для того, чтобы выдернуть и сохранить тексты из большого файла xml, и затем каждый сохранить отдельно в txt. Точнее: - есть файл xml, большой - ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен программист на delphi в готовый проект

    $100

    Приветствую! Требуется грамотный программист для работы с чужим кодом (софт под Livejournal, delphi 7). Изначально код писал один программист, и потом уже его героически переписывал и дописывал другой. На данный момент есть проблемы в ...

    Delphi
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад