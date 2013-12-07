Картинка-баннер + аватар для группы VK

Доброго!

Требуется создать яркий и стильный аватар для группы в Вконтакте и картинку, сопровождающую в посте видеоролик. Подробнее:

Что за группа:

MoreVi – создание на заказ ярких и позитивных видеороликов из фотографий. Старт начнется с поздравительных видео открыток на новый год, которые можно повесить на стену любимому человеку/другу.

1. В записях группы и в рекламных постах будут использоваться записи: картинка+видеоролик "Поздравление Любимому/Любимой на Новый Год". Задача картинки – привлечь дополнительное внимание, сакцентировать его на новогодней тематике и этом поздравлении. Картинка будет стоять слева от видео в одном посте (схему расположения смотрите в Пример-1).

Текст: MoreVi Поздравь Любимого красиво! 350 руб

Размер: 185х260 px

Нужна яркая картинка на ярком фоне (красном или его варианте), новогодняя тема.

2. Аватар. 200х500px. Ярко и стильно. Текст такой:

"MoreVi

Видеоролики из ваших фотографий и лучших воспоминаний

от 350 руб"

и ниже, может быть, со значками хэштегов:

рассказать о чувствах

напомнить о чем-то важном

поздравить и поделиться

Чтобы понимать, о чем речь, примеры роликов тут: vk.com/videos-62567946