Добрый день! Нужен баннер, в виде двух похожих картинок(статика - для баннерокрутилки), это баннер-поздравление с НГ. Образцы баннеров предоставлю(возможно в формате psd). Материалы(клипарты) так же предоставлю. Прошу писать предложения со сроками и ценами. Личку не ...
Картинка-баннер + аватар для группы VK
Доброго!
Требуется создать яркий и стильный аватар для группы в Вконтакте и картинку, сопровождающую в посте видеоролик. Подробнее:
Что за группа:
MoreVi – создание на заказ ярких и позитивных видеороликов из фотографий. Старт начнется с поздравительных видео открыток на новый год, которые можно повесить на стену любимому человеку/другу.
1. В записях группы и в рекламных постах будут использоваться записи: картинка+видеоролик "Поздравление Любимому/Любимой на Новый Год". Задача картинки – привлечь дополнительное внимание, сакцентировать его на новогодней тематике и этом поздравлении. Картинка будет стоять слева от видео в одном посте (схему расположения смотрите в Пример-1).
Текст: MoreVi Поздравь Любимого красиво! 350 руб
Размер: 185х260 px
Нужна яркая картинка на ярком фоне (красном или его варианте), новогодняя тема.
2. Аватар. 200х500px. Ярко и стильно. Текст такой:
"MoreVi
Видеоролики из ваших фотографий и лучших воспоминаний
от 350 руб"
и ниже, может быть, со значками хэштегов:
рассказать о чувствах
напомнить о чем-то важном
поздравить и поделиться
Чтобы понимать, о чем речь, примеры роликов тут: vk.com/videos-62567946
Заявки фрилансеров
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