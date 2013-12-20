Сделать flаsh баннер

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Завершен18 заявок174 просмотра

Нужен рекламный баннер конвертов для новорожденных. Текст - "Спокойный сон - бесценный подарок для мамы и малыша. Дарите лучшее самым любимым вместе с Woombie. Сладких снов в Новом году!"

Фон баннера должен быть праздничным, но спокойным. Полумрак со светом от свечи или огоньков или камина. Буквы плавно всплывают и растворяются. И несколько фотографий со спящим младенцем в вумби. Можно добавить немного мерцания. Общая атмосфера - уют, спокойствие, дом, домашний праздник, сладкий сон.

Никаких ярких вспышек, миганий, ярких цветов.

Все должно быть приглушенно и соответствовать высокой ценовой категории продукта. Фотографии вышлю, когда выберу исполнителя.

11 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

as68
57 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Отличная работа! Спасибо все превосходно!
Интересное задание. Легко и приятно работать с заказчиком который знает что хочет!

Заявки фрилансеров

as68
57 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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