Нарисовать баннер для интернет магазина

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Завершен5 заявок139 просмотров

Требуется нарисовать баннер размером 849 на 219px для акции посвященной ои-2014 в сочи.

Ничего сложного не требуется фон типа гор сочи со спуском или что-то другое и информация о акции!

По срокам сделать сегодня за час-два максимум, просьба писать свободным дизайнерам...

11 лет назад
sergio-z
Сергей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
11 лет назад
$16
1 день
Работа сделана за час! По адекватной цене (в оличии от некоторых)) Было предоставлено 2 варианта баннеров! Баннер получился просто прекрасный! Отличная работа. Спасибо
Приятно работать с порядочным человеком! Оплата была сделана сразу же! Спасибо!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
11 лет назад

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