Нарисовать баннер для интернет магазина

Требуется нарисовать баннер размером 849 на 219px для акции посвященной ои-2014 в сочи.

Ничего сложного не требуется фон типа гор сочи со спуском или что-то другое и информация о акции!

По срокам сделать сегодня за час-два максимум, просьба писать свободным дизайнерам...