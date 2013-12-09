Требуются баннеры

Здравствуйте требуется 6 штучек статичных баннеров для мобильных телефонов, размеры 320-50 и 468-60 размером не более 50kb, формат - jpg. На баннере должно быть написано - скачать музыку на телефон ну и иконка как то ассоциирующая с музыкой - наушники, мелодия или еще что то. Оптимально сразу взяться за задание, оплата в WMR. Бюджет по 100р за баннер.