Флеш баннер 728 на 90

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен13 заявок126 просмотров

Для сайта по продаже женских сумок и аксессуаров нужен красивый анимационный флеш баннер, для размещения его на рекламных площадках.

Сроки сжатые, дедлайн - обед 8.12.

Технические требования:

Размер не более 50 КБ

Продолжительность анимации не должна превышать 30 секунд.

Анимация может воспроизводиться циклично, но не дольше 30 секунд.

Flash-объявления должны воспроизводиться со скоростью не больше 20 кадров в секунду.

Версия 4–10.1.

11 лет назад
BasterYC
Артем 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
2 дня
Получил все в срок и в отличном исполнении. Спасибо.
Всё хорошо!

Заявки фрилансеров

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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