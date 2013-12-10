Флеш баннер 728 на 90

Для сайта по продаже женских сумок и аксессуаров нужен красивый анимационный флеш баннер, для размещения его на рекламных площадках.

Сроки сжатые, дедлайн - обед 8.12.

Технические требования:

Размер не более 50 КБ

Продолжительность анимации не должна превышать 30 секунд.

Анимация может воспроизводиться циклично, но не дольше 30 секунд.

Flash-объявления должны воспроизводиться со скоростью не больше 20 кадров в секунду.

Версия 4–10.1.