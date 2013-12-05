2 баннера для сайта отопления

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт8 заявок96 просмотров

Привет всем!

Требуется сделать 2 баннера для сайта electroluxbel.by.

Схемы в прикреплённом файле. Буквальное повторение не приветствуется.

Примерный стиль можно взять из файла "Наклейка на газовый котел_Electrolux_2012(400-183mm).jpg"

11 лет назад
sergge
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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