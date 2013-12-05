Нужен баннер размер 949х166. на баннере надпись "подарки к новому году" Стиль баннера смотреть http://www.mystoma.ru/ Жду от Вас сроки и цену
2 баннера для сайта отопления
Привет всем!
Требуется сделать 2 баннера для сайта electroluxbel.by.
Схемы в прикреплённом файле. Буквальное повторение не приветствуется.
Примерный стиль можно взять из файла "Наклейка на газовый котел_Electrolux_2012(400-183mm).jpg"
Заявки фрилансеров
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