Баннер промоакции для интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен19 заявок175 просмотров

Необходимо разработать банер, размер 480*240 пикселей на главную страницу интернет-магазина www.linzipenzi.ru

Суть акции, каждый, кто до конца декабря делает покупку более чем на 2 000 рублей, получает сертификат на 250 рублей в интернет-магазине www.arommart.ru

Дизайн сертификата уже разработан и должен присутствовать в дизайне банера.

Допускаются элементы флеш-анимации, но не обязательно, обсудим с исполнителем.

доп инфо: второй размер (240 пикселей) при необходимости можно уменьшить.

11 лет назад
mcantosh
Антон 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$40
2 дня
Добротно и с соблюдением сроков. Большое спасибо!
Замечательный заказчик, быстрая оплата. Спасибо за интересный проект, надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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