Необходимо сделать 5 баннеров для сайта копий швейцарских часов http://www.moscowatch.ru/ Баннеры должны соответствовать общей стилистике сайта и в оформлении не выходить за рамки представленных в ассортименте брендов (т.е. если на баннере присутствуют изображения часов, ...
Баннер промоакции для интернет-магазина
Необходимо разработать банер, размер 480*240 пикселей на главную страницу интернет-магазина www.linzipenzi.ru
Суть акции, каждый, кто до конца декабря делает покупку более чем на 2 000 рублей, получает сертификат на 250 рублей в интернет-магазине www.arommart.ru
Дизайн сертификата уже разработан и должен присутствовать в дизайне банера.
Допускаются элементы флеш-анимации, но не обязательно, обсудим с исполнителем.
доп инфо: второй размер (240 пикселей) при необходимости можно уменьшить.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый вечер! Есть готовый баннер в .fla, то есть вся графическая часть готова. Необходимо лишь оперативно доделать программную – прописать код. В основном работа с курсором: ...Баннеры3 заявкиЗакрыт11 лет назад
С маркетинговой стороны довести до ума макет рекламы в cdr Свои предложения, цена и сроки.Баннеры3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать 3 баннера для размещения в Google AdWords. Вот размеры: полноразмерный баннер: 728 x 90; широкий небоскреб: 160 x 600; встроенный прямоугольник: 300 x 250. ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно разработать и сделать баннер-растяжка для шапки страниц сайта для сайта автомобиль годаБаннеры10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
выполнять текущие задачи по сайту, корректировку имеющегося материала, так же создавать новые баннеры для рекламы в интернете на различных ресурсах.Баннеры12 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно нарисовать баннер 1085 х 80 рх (горизонтальный) Буду рассматривать заявки с портфолио Технические требования: 1. нужно подготовить два варианта баннера - flash-ролик (.swf) и заглушку .gif или ...Баннеры6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $85
Добрый день, нужен человек который имеет понимания как делаются продающие баннера и продающие письма для рассылки, заказывать дизайны писем для рассылки буду часто, по скольку есть база емейлов lamoda, sapato и т.п. ...Баннеры2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо изготовить: 1) 4 больших баннера и 4 маленьких баннера. На главной странице, по тематике магазина. http://donmag.com.ua/ заменить старые на новые (изготовленные). 2) В правом верхнем углу изготовить и ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад