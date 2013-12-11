Баннер промоакции для интернет-магазина

Необходимо разработать банер, размер 480*240 пикселей на главную страницу интернет-магазина www.linzipenzi.ru

Суть акции, каждый, кто до конца декабря делает покупку более чем на 2 000 рублей, получает сертификат на 250 рублей в интернет-магазине www.arommart.ru

Дизайн сертификата уже разработан и должен присутствовать в дизайне банера.

Допускаются элементы флеш-анимации, но не обязательно, обсудим с исполнителем.

доп инфо: второй размер (240 пикселей) при необходимости можно уменьшить.