Медийно-контекстный баннер. Яндекс.Баян

Готовим баннер по ТЗ из вложения, получаем оплату.

Отвечают те, кто уже делал и знаком.

Быстрая работа, приёмка и оплата в рабочее время, с 11 до 18 по UTC+4.

Комментим в предложении или в личку.