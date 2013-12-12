Тематика баннера - Наш магазин оказывает помощь Кухне Евромайдана и переводит с каждого проданного регистратора 30 грн. Размер: 793px × 300px Адрес магазина - Reger.com.ua.
Медийно-контекстный баннер.
Медийно-контекстный баннер. Яндекс.Баян
Готовим баннер по ТЗ из вложения, получаем оплату.
Отвечают те, кто уже делал и знаком.
Быстрая работа, приёмка и оплата в рабочее время, с 11 до 18 по UTC+4.
Комментим в предложении или в личку.
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