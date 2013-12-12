Медийно-контекстный баннер.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки162 просмотра

Медийно-контекстный баннер. Яндекс.Баян

Готовим баннер по ТЗ из вложения, получаем оплату.

Отвечают те, кто уже делал и знаком.

Быстрая работа, приёмка и оплата в рабочее время, с 11 до 18 по UTC+4.

Комментим в предложении или в личку.

11 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$100
2 дня
Елена приятно удивила скоростью работы и качеством. Выполнила много дополнительной работы, всё время была на связи. Очень доволен! Баннеры мона наблюдать у Елены в портфолио. Рекомендую к сотрудничеству.
Александр образцовый заказчик. Предоставил четкое сформулированное ТЗ, работу оплатил всю заранее, быстрая приемка работы, целый день на связи!

Заявки фрилансеров

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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