Динамические Html 5 баннеры для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт3 заявки96 просмотров

Здравствуйте. Ищем человека, который будет нам пару раз в месяц рисовать классные динамические html 5 баннеры, посвященные различным мероприятиям и акциям.

Наш сайт спортивной тематики - www.sportse.ru

От вас требуется портфолио в этой области. Бюджет - 50$ за хороший, яркий, цепляющий баннер размером примерно 500х250

В настоящий момент нам требуется баннер, посвященный открытию нового розничного магазина, которое состоится в эту субботу. Баннер нужен динамический, так и статический для продвижения в социальных сетях.

По возможности хотелось бы работать по договору на постоянной основе.

HTML
11 лет назад
Sh1ning
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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