Динамические Html 5 баннеры для сайта

Здравствуйте. Ищем человека, который будет нам пару раз в месяц рисовать классные динамические html 5 баннеры, посвященные различным мероприятиям и акциям.

Наш сайт спортивной тематики - www.sportse.ru

От вас требуется портфолио в этой области. Бюджет - 50$ за хороший, яркий, цепляющий баннер размером примерно 500х250

В настоящий момент нам требуется баннер, посвященный открытию нового розничного магазина, которое состоится в эту субботу. Баннер нужен динамический, так и статический для продвижения в социальных сетях.

По возможности хотелось бы работать по договору на постоянной основе.