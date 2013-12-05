Добрый день. Нужен баннер-логотип, размером 120х120 пик. (Свадебный салон Виола)
Динамические Html 5 баннеры для сайта
Здравствуйте. Ищем человека, который будет нам пару раз в месяц рисовать классные динамические html 5 баннеры, посвященные различным мероприятиям и акциям.
Наш сайт спортивной тематики - www.sportse.ru
От вас требуется портфолио в этой области. Бюджет - 50$ за хороший, яркий, цепляющий баннер размером примерно 500х250
В настоящий момент нам требуется баннер, посвященный открытию нового розничного магазина, которое состоится в эту субботу. Баннер нужен динамический, так и статический для продвижения в социальных сетях.
По возможности хотелось бы работать по договору на постоянной основе.
Заявки фрилансеров
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