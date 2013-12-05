Создать изображение для рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт6 заявок91 просмотр

Необходимо создать изображение для email рассылки в формате jpg.

Размер: 959х542

1)Шрифт: hoefler или близкий к нему

на картинке должны обязательно использоваться: секси девушка или парочка

акцент на товар, который в приложении ( есть 2 варианта товара:

некачественная - но сам товар красиво блестит,

качественная - отснят нами, необходимо довести до блеска как на некачественном фото)

как пример шрифта и того на что нужно ориентироваться в приложении картинка EXTRA

2) текст для картинки:

Секс ЛУЧШЕ чем когда-либо!

We-Vibe 4

Вибратор № 1 в МИРЕ для пар,

Эксклюзивная и долгожданная новинка -

инновационный стимулятор

для невероятного наслаждения!

3) обязательная кнопочка "купить сейчас" с кружком и стрелочкой, точно также как на картинке EXTRA в приложении

4) Текст: " при покупке VIP карта в подарок " - должен быть также расположен как на некачественной картинке

11 лет назад
Samsonite
Сергей 
53 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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