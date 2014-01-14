Шапка для сайта

Размер шапки:

http://chasi77.ru/themes/techik/img/logo.jpg

на шапке должно быть:

Акция: при покупке двое часов - 3 в подарок но естественно в меньшем варианте http://www.swisstimeclub.ru/naruchnye-chasy-skidki/#forth_watches (написать еще красивого что длиться с такого то по такой то переуд)

Шапка под дизайн: chasi77.ru

на шапке указано "время работы" и номер телефона.

сама шапка должна смотреться солидно и красивого!

оплата по факту работы.