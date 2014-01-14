Новогодний Flash баннер на сайт www.parts66.ru В баннере должно присутствовать снегурочка, автомобиль и логотип компании. Размер 240x400
Шапка для сайта
Размер шапки:
http://chasi77.ru/themes/techik/img/logo.jpg
на шапке должно быть:
Акция: при покупке двое часов - 3 в подарок но естественно в меньшем варианте http://www.swisstimeclub.ru/naruchnye-chasy-skidki/#forth_watches (написать еще красивого что длиться с такого то по такой то переуд)
Шапка под дизайн: chasi77.ru
на шапке указано "время работы" и номер телефона.
сама шапка должна смотреться солидно и красивого!
оплата по факту работы.
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