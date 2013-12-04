Дорисовать страницу

Нужно доделать графическую страницу из большого банера, которая потом будет использоваться для рассылки, когда мы ее сверстаем в html

http://www.gandgvitamins.com/media/siteimg/Mega-2000.jpg

Нужно

1. взять этот банер, стереть английские фразы кроме названия илоготипов

2. увеличить его аккуратно по вертикали (т.е. вниз)

3. Нанести русские фразы:

В составе этого уникального комплекса - 45 натуральных, самых необходимых и идеально сбалансированных витаминов и минералов, которые легко усваиваются и оказывают максимальный эффект на организм.

Mega2000 от G&G это один из самых высококачественных и популярных комплексов на сегодняшний день.

Все что нужно вашему организму - в одной капсуле!

Закажите комплекс Mega 2000 сегодня, чтобы получить его до Новогодних праздников!!

Доставка в течении 2 недель. Бесплатная доставка и подарки при общем заказе от 5000 рублей